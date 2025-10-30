Icho Cruz se suma al Camino de Brochero

El municipio afianza su participación en la histórica ruta de fe, recientemente hermanada con el Camino de Santiago de Compostela, fortaleciendo el turismo religioso y cultural de la región.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, visitó la localidad de Icho Cruz, donde fue recibido por el intendente Paulo Tesio.

El encuentro tuvo como objetivo articular acciones conjuntas vinculadas al Camino de Brochero, del cual Icho Cruz formará parte, en el marco del hermanamiento internacional de esta emblemática ruta con el reconocido Camino de Santiago de Compostela (España).

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer el desarrollo de esta ruta de fe, impulsando mejoras en la infraestructura, la señalización y la generación de condiciones adecuadas para los peregrinos, con el fin de garantizar una experiencia cada vez más segura, accesible y significativa.

Esta vinculación representa una gran oportunidad para el turismo religioso, cultural y espiritual, generando nuevas fuentes de trabajo y potenciando el patrimonio serrano.

“El Camino de Brochero simboliza la fe, el esfuerzo y el compromiso con los valores que identifican a nuestra comunidad. Trabajamos de manera conjunta para seguir fortaleciendo esta propuesta, que une historia, espiritualidad y desarrollo local”, expresó Tesio.

De esta manera, la Municipalidad de Icho Cruz continúa consolidando su participación en las políticas turísticas provinciales, apostando a un modelo de crecimiento sustentable, con base en la identidad cultural y espiritual de las Sierras de Córdoba.