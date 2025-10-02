Icho Cruz se presentó en la FIT 2025 con su oferta turística sustentable

La localidad del sur de Punilla participó en la Feria Internacional de Turismo, que reunió a más de 140 mil visitantes, 59 países y casi 2 mil expositores.

Durante cuatro intensas jornadas, Icho Cruz formó parte de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el evento turístico más importante de la región que se realizó en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires.

Desde su stand, la localidad presentó una variada oferta que incluyó naturaleza, playas de río, gastronomía y propuestas de turismo sustentable, generando gran interés entre agencias de viajes, operadores turísticos y el público general.

El intendente Paulo Tesio destacó la relevancia de la participación: “Cerramos nuestra participación en la FIT 2025 con mucha satisfacción. Han sido jornadas de encuentros, vínculos y promoción que nos llenan de orgullo y nos motivan a seguir trabajando por el crecimiento de nuestra localidad”.

Además de la visibilidad frente al público, la feria permitió concretar nuevos contactos y proyectar acciones de promoción junto a operadores de distintas provincias y países.

Desde el municipio remarcaron que este paso representa un avance clave para consolidar a Icho Cruz como un destino turístico en crecimiento dentro del Valle de Punilla y en toda la provincia de Córdoba.