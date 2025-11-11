Icho Cruz realizó una nueva jornada de limpieza del río

Vecinos, especialistas y voluntarios participaron de una actividad conjunta para preservar la costa del río y promover prácticas sustentables en la localidad.

En el marco de las políticas ambientales que impulsa la Municipalidad de Icho Cruz, el pasado sábado por la mañana se realizó una jornada de limpieza en la costa del río, en un sector donde se hallaron antiguos morteros de los pueblos Camiare, testimonio del valioso patrimonio cultural de la zona.

La actividad fue organizada por el Museo Municipal La Memoria y el Municipio, y contó con la participación de Lucas Palladino, geógrafo y doctor en Antropología; Federico Muñoz, diplomado en Agroecología y Soberanía Alimentaria por la UNC; y Delfina Barcelona, consultora ambiental y formadora en economía circular. También se sumaron vecinos y voluntarios, que colaboraron con entusiasmo en las tareas de limpieza y conservación.

Durante la jornada se extrajeron especies exóticas, como la zarzamora, y se llevaron a cabo acciones de sensibilización ambiental, reforzando el compromiso comunitario con el cuidado del entorno natural y el patrimonio local.

Gestión responsable de neumáticos fuera de uso

En Córdoba se generan más de 18.000 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU) por año. La mayoría termina en basurales o es quemada, favoreciendo la proliferación del mosquito del dengue, zika y chikungunya, además de contaminar napas y liberar sustancias tóxicas.

Ante esta realidad, la Municipalidad de Icho Cruz impulsa un programa de destino responsable de NFU, enviándolos a centros de acopio especializados, donde son reutilizados o reciclados para fabricar pisos sintéticos, tejas o mezclas para pavimento, evitando emisiones contaminantes y generando empleo local.

📢 Próximamente se anunciará una nueva jornada de recolección de neumáticos a través de las redes oficiales del municipio.