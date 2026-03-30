Icho Cruz puso en marcha una campaña de reciclaje de residuos tecnológicos domiciliarios

La iniciativa ya se encuentra activa y permite acercar aparatos electrónicos en desuso al Punto Limpio municipal, donde serán gestionados de manera responsable.

La Municipalidad de Icho Cruz informó que ya está en marcha la campaña de reciclaje de residuos tecnológicos domiciliarios, una propuesta orientada a promover la correcta disposición de aparatos electrónicos en desuso.

Según se indicó, los materiales pueden llevarse al Punto Limpio municipal, donde serán tratados de manera responsable con el objetivo de favorecer la reutilización de componentes y reducir el impacto ambiental.

Entre los elementos que se reciben se encuentran celulares, tablets, notebooks, netbooks, mouse, teclados, monitores, impresoras, CPU de escritorio, televisores, equipos de audio y video, servidores, racks y centrales telefónicas.

En cambio, el municipio aclaró que no se recibirán tóner, elementos con mercurio, aparatos médicos ni tubos fluorescentes.

El punto de recepción funciona en Avenida Concordia 265, de lunes a viernes entre las 8 y las 14.

Desde el municipio señalaron que la campaña busca sumar aportes de la comunidad a una gestión más responsable de este tipo de residuos, que requieren un tratamiento específico para evitar efectos negativos sobre el ambiente.