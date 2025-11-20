Icho Cruz cierra su Semana Saludable con una edición especial del FeriMeriando

Este domingo, desde las 18 sobre Avenida Argentina, Icho Cruz realizará una edición especial del FeriMeriando como cierre de la primera Semana Saludable, con feria de emprendedores, propuestas deportivas, actividades recreativas y espectáculos musicales, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Icho Cruz se prepara para el cierre de su primera Semana Saludable con una edición especial del tradicional FeriMeriando, que tendrá lugar este domingo 23 de noviembre, desde las 18, sobre Avenida Argentina, entre Av. Concordia y Caaguazú. La propuesta será con entrada libre y gratuita y estará dirigida a vecinos, turistas y familias de la región.

Una feria para celebrar la participación comunitaria

El FeriMeriando contará con un amplio corredor de emprendedores y artesanos que ofrecerán productos regionales, objetos de diseño, piezas textiles, decoración y alimentos elaborados. Uno de los objetivos centrales es seguir fortaleciendo los espacios de comercialización para proyectos productivos locales y de la zona.

La jornada también incluirá puestos gastronómicos con una oferta variada de comidas y bebidas para acompañar las actividades.

En el plano artístico, la programación contemplará música en vivo y presentaciones culturales, entre ellas la participación de la academia Infinite Dance, que sumará su espectáculo al cierre de la Semana Saludable.

Actividades saludables y deportivas

En sintonía con el espíritu de la Semana Saludable, esta edición del FeriMeriando incorporará propuestas orientadas al bienestar y la actividad física:

Clase abierta de crossfit , a cargo del Box Habrok , apta para todos los niveles.

, a cargo del , apta para todos los niveles. Circuito de karting a rulemanes , coordinado por la agrupación Locos por los Rulemanes , una actividad recreativa que convoca a jóvenes, adultos y familias.

, coordinado por la agrupación , una actividad recreativa que convoca a jóvenes, adultos y familias. Filtros de agua Conay: presentación de un producto artesanal que purifica el agua, con una charla a cargo de Patricia Alonso sobre cómo estos filtros, elaborados con materiales ecológicos locales, contribuyen al acceso a un agua más segura y saludable, libre de bacterias y metales pesados.

Una semana dedicada al bienestar integral

Desde el lunes, la localidad viene desarrollando diversas propuestas orientadas al bienestar emocional, la alimentación saludable, la respiración consciente, la actividad física y los espacios para la infancia. El propósito es consolidar la Semana Saludable como una propuesta anual que articule salud, deporte, cultura y recreación con fuerte participación comunitaria.

Durante el FeriMeriando, además, se brindará información sobre programas locales vinculados a salud, ambiente y actividad física, con la intención de sostener durante todo el año el espíritu de la iniciativa.

Con esta edición especial, Icho Cruz se prepara para cerrar una semana que despertó un alto nivel de interés en vecinos y turistas, posicionando a la localidad como un espacio activo en la promoción del bienestar integral.