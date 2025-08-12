Icho Cruz celebró el Mes de la Pachamama con cine, charlas y arte ancestral en el Museo La Memoria

Con la proyección de un documental, una charla abierta y un taller de estampas, el municipio reforzó su compromiso con la identidad cultural y la memoria comunitaria.

En el marco del Mes de la Pachamama, el Museo Municipal La Memoria de Icho Cruz fue sede de dos jornadas culturales que invitaron a la reflexión, el aprendizaje y la creación. Las actividades contaron con la participación de Erick Rojas, naguán de la comunidad comechingona La Unión y representante del Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la provincia de Córdoba.

El viernes se proyectó el documental “Canchira, la huella del comechingón”, que permitió acercarse a la historia de los pueblos originarios de Córdoba. Tras la proyección, se desarrolló una charla abierta con Rojas, en la que se abordó la realidad actual de estas comunidades.

El sábado se llevó a cabo el Taller de Estampas con Tintes Naturales, una propuesta práctica que conectó a los participantes con la tierra, las plantas y el arte ancestral, promoviendo la preservación y valoración de los saberes tradicionales.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas fortalecen los lazos comunitarios y reafirman el compromiso con la memoria y la identidad cultural de la localidad.