Icho Cruz celebra más de medio siglo de historia con las Fiestas del Pueblo

La localidad celebra más de medio siglo de historia y encuentro con una nutrida programación cultural, deportiva y recreativa que se extenderá del 12 al 21 de septiembre.

La Municipalidad de Villa Río Icho Cruz invita a toda la comunidad a participar de la 51º edición de las tradicionales Fiestas del Pueblo, que año tras año convocan a vecinos y visitantes en una celebración que pone en valor la identidad local y fortalece los lazos comunitarios.

El acto central será el domingo 14 de septiembre desde las 11 hs en la plaza principal, con desfile institucional, cívico y gaucho, acto protocolar, presentaciones artísticas, patio gastronómico y shows musicales en vivo con Las Voces de Icho Cruz, Banda OK, Pachi Herrera y Cristhian Valle.

Además, durante esa jornada se presentarán los talleres municipales de folklore “Tusuy Samay” y “DanzaTierra”, el taller de ritmos latinos, el grupo de danzas Amancay y la murga del Dante. Habrá buffet a cargo de instituciones locales, paseo de artesanos y emprendedores, y entrada libre y gratuita.

Cronograma completo de actividades

Viernes 12 de septiembre

20:30 hs – Museo La Memoria

Encuentros en la Pulpería

Sábado 13 de septiembre

10:00 hs – Polideportivo de Solares

Torneo recreativo de newcom

Domingo 14 de septiembre

11:00 hs – Plaza principal

Festejos centrales: desfile institucional, cívico y gaucho, acto protocolar con palabras del intendente Paulo Tesio y entrega de menciones, academias y grupos de danzas, shows musicales, patio gastronómico, paseo de artesanos y emprendedores.

Lunes 15 de septiembre

17:00 hs – SUM El Faro

Clase abierta de bordado sobre fotos

Clase abierta de bordado sobre fotos 18:00 hs – Museo La Memoria

Taller de talla en roca

Martes 16 a jueves 18 de septiembre

Cancha Municipal de Solares

Torneo de Fútbol 7

Martes 16 de septiembre

19:00 hs – Avenida principal

Encuentro itinerante de danzas “Paseito por el pueblo”

Miércoles 17 de septiembre

18:30 hs – Polideportivo de Solares

Merienda y juegos en familia (talleres de fútbol y handball)

Viernes 19 de septiembre

21:00 hs – Hotel APDFA

Cena de la Amistad

Domingo 21 de septiembre