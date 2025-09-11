Icho Cruz celebra más de medio siglo de historia con las Fiestas del Pueblo

La localidad celebra más de medio siglo de historia y encuentro con una nutrida programación cultural, deportiva y recreativa que se extenderá del 12 al 21 de septiembre.

La Municipalidad de Villa Río Icho Cruz invita a toda la comunidad a participar de la 51º edición de las tradicionales Fiestas del Pueblo, que año tras año convocan a vecinos y visitantes en una celebración que pone en valor la identidad local y fortalece los lazos comunitarios.

El acto central será el domingo 14 de septiembre desde las 11 hs en la plaza principal, con desfile institucional, cívico y gaucho, acto protocolar, presentaciones artísticas, patio gastronómico y shows musicales en vivo con Las Voces de Icho Cruz, Banda OK, Pachi Herrera y Cristhian Valle.

Además, durante esa jornada se presentarán los talleres municipales de folklore “Tusuy Samay” y “DanzaTierra”, el taller de ritmos latinos, el grupo de danzas Amancay y la murga del Dante. Habrá buffet a cargo de instituciones locales, paseo de artesanos y emprendedores, y entrada libre y gratuita.

Cronograma completo de actividades

Viernes 12 de septiembre

  • 20:30 hs – Museo La Memoria
    Encuentros en la Pulpería

Sábado 13 de septiembre

  • 10:00 hs – Polideportivo de Solares
    Torneo recreativo de newcom

Domingo 14 de septiembre

  • 11:00 hs – Plaza principal
    Festejos centrales: desfile institucional, cívico y gaucho, acto protocolar con palabras del intendente Paulo Tesio y entrega de menciones, academias y grupos de danzas, shows musicales, patio gastronómico, paseo de artesanos y emprendedores.

Lunes 15 de septiembre

  • 17:00 hs – SUM El Faro
    Clase abierta de bordado sobre fotos
  • 18:00 hs – Museo La Memoria
    Taller de talla en roca

Martes 16 a jueves 18 de septiembre

  • Cancha Municipal de Solares
    Torneo de Fútbol 7

Martes 16 de septiembre

  • 19:00 hs – Avenida principal
    Encuentro itinerante de danzas “Paseito por el pueblo”

Miércoles 17 de septiembre

  • 18:30 hs – Polideportivo de Solares
    Merienda y juegos en familia (talleres de fútbol y handball)

Viernes 19 de septiembre

  • 21:00 hs – Hotel APDFA
    Cena de la Amistad

Domingo 21 de septiembre

  • 14:00 hs – Avenida principal
    Primavereando: feria de artesanos, emprendedores, música en vivo y delicias para merendar
  • 15:00 hs – Plaza central
    Encuentro de Tai Chi – Qigong
