Icho Cruz celebra el Mes de la Pachamama con actividades culturales y ancestrales

La Municipalidad invita a la comunidad a participar de un ciclo de encuentros para reflexionar y reconectar con las raíces originarias.

En el marco del Mes de la Pachamama, la Municipalidad de Icho Cruz propone dos actividades abiertas que buscan promover la memoria, el arte y los saberes ancestrales de los pueblos originarios de la región.

Este viernes 8 de agosto a las 20:00 horas se proyectará el documental “Canchira, La huella del comechingón”, que recorre las memorias y reclamos históricos de las comunidades comechingonas de Córdoba, contado a través de sus voces.

Luego de la proyección, se realizará una charla abierta con Erick Rojas, naguán de La Unión y representante del Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas. Rojas abordará la actualidad, identidad y organización de los pueblos originarios en el territorio.

El sábado 9 de agosto a las 10:00 horas se llevará a cabo el Taller de Estampas con Tintes Naturales, una experiencia práctica para elaborar tintas con plantas nativas, recuperando técnicas ancestrales y promoviendo un vínculo artístico con la tierra. La inscripción es previa y se realiza vía WhatsApp al 3512 58-7841.

Ambas actividades tendrán lugar en el Museo Municipal La Memoria de Icho Cruz, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a sumarse a estas instancias de encuentro y reflexión para honrar a la Madre Tierra y mantener viva la cultura originaria.

Más información en www.ichocruz.gob.ar, Instagram @ichocruzok y Facebook @munideichocruz.