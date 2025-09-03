Icho Cruz avanza en gestiones para obras de infraestructura escolar

El municipio y la Provincia articulan esfuerzos para normalizar un edificio que presenta reclamos históricos de la comunidad educativa.

El intendente de Icho Cruz, Paulo Tesio, se reunió esta semana con Lucas Cuadrado, director de Infraestructura Escolar de la Provincia, con el objetivo de avanzar en obras fundamentales para la Escuela Primaria Mercedes San Martín de Balcarce. Del encuentro también participaron la arquitecta Julia Ravelo, a cargo del área de Obras Públicas municipal, y el legislador Pablo Ovejero, presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura Provincial, quien acompañó las gestiones.

Durante la reunión, Cuadrado se comprometió a priorizar la ejecución de los trabajos, que estarían contemplados dentro del programa provincial “Habitar la Escuela”, destinado a mejorar las condiciones edilicias y garantizar ambientes adecuados para el aprendizaje.

Las obras previstas abarcan de manera integral las mejoras necesarias para normalizar el funcionamiento del edificio, un reclamo sostenido de la comunidad escolar desde hace tiempo. Se destacó además la predisposición y voluntad de todas las partes para avanzar lo más pronto posible, respetando los tiempos administrativos y los protocolos de seguridad en el marco del ciclo lectivo.

Con este compromiso, Icho Cruz da un paso importante en su propósito de fortalecer la infraestructura escolar y asegurar mejores condiciones para los estudiantes y docentes de la localidad.