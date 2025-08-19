Icho Cruz apuesta al turismo social con el respaldo del movimiento sindical

La localidad recibió a representantes de la CGT en el marco de un programa de turismo sindical y del ciclo “Construyendo Redes 2025”.

La Municipalidad de Icho Cruz destacó la visita de un contingente de representantes de sindicatos confederados en la CGT, que llegó a la localidad en el marco de una propuesta de turismo sindical y social. El encuentro, realizado en el Hotel ADPFA, abre nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo social en la región y fortalece los lazos con el movimiento sindical.

Durante la estadía, los visitantes participaron de caminatas guiadas, degustaciones de tés serranos, actividades culturales y una clase abierta de Tai Chi junto a vecinos. Además, recorrieron el Museo Municipal La Memoria, la muestra de pinturas Arte y Territorio y la Pulpería del museo, además de integrarse al paseo FeriMeriando.

En este marco se llevó adelante el 3° Encuentro del Ciclo “Construyendo Redes 2025”, que reunió a las Secretarías de Turismo y Capacitación de la CGT. Desde el municipio señalaron que este fue el primer encuentro planificado en Icho Cruz y que el objetivo es sostenerlo en el tiempo, consolidando a la localidad como sede permanente de esta iniciativa.

El contingente fue recibido por el intendente Paulo Tesio, quien dio la bienvenida en nombre de la comunidad. Desde el municipio subrayaron que esta visita constituye un paso estratégico para posicionar a Icho Cruz en el circuito del turismo social, combinando la oferta natural y cultural con espacios de capacitación y encuentro sindical.

Fotos: Secretaría de Turismo CGT.