Icho Cruz abrió el Carnaval 2026 y se prepara para una segunda noche a pura música y baile

Villa Icho Cruz puso en marcha el Carnaval 2026 con una primera jornada colmada de público sobre Av. Argentina, y esta noche continuará la celebración con una nueva grilla de artistas, academias de danzas y entrada libre y gratuita.

Anoche comenzó el Carnaval 2026 en Villa Icho Cruz, una de las celebraciones más esperadas del verano en el valle de Punilla, con una amplia participación de vecinos, vecinas y turistas que se dieron cita en el centro de la localidad.

Desde las 21:30, la Avenida Argentina se convirtió en el eje de la fiesta popular, con una propuesta artística y cultural que combinó música en vivo, comparsas y todo el color característico del carnaval. La jornada se desarrolló con entrada libre y gratuita, reafirmando el perfil abierto y familiar de este evento.

Sobre el escenario principal se presentaron Jaz Galíndez, Simón Aguirre y Pachi Herrera, quienes ofrecieron un repertorio que acompañó la energía del público durante toda la noche.

El Carnaval 2026 continuará esta noche, también desde las 21:30 en Av. Argentina, nuevamente con entrada libre y gratuita. En esta segunda jornada está prevista la actuación de:

La Lunna

La Nota

Llaxtamasi

Paquito Ocaño

Además, participarán academias de danzas folklóricas, que aportarán identidad y tradición a una nueva noche de celebración popular.

De esta manera, Villa Icho Cruz reafirma su lugar dentro del calendario turístico y cultural de la región, impulsando propuestas que promueven la cultura local, el encuentro comunitario y la participación de familias y visitantes en un clima de fiesta al aire libre.