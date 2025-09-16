Huerta Grande suma un nuevo camión compactador para fortalecer la gestión de residuos

El intendente Germán Corazza firmó en Córdoba el convenio para incorporar esta herramienta clave, en el marco del fondo de financiamiento ambiental provincial.

El intendente de Huerta Grande, Germán Corazza, viajó este lunes a la ciudad de Córdoba para formalizar la firma del convenio que permitirá la entrega de un nuevo camión compactador, un paso fundamental para mejorar la gestión de residuos y la calidad de vida de los vecinos de la localidad.

La rúbrica se realizó durante un acto oficial en el que también se anunciaron diversos aportes y recursos para municipios y comunas de toda la provincia, entre ellos:

Fondo federal para obras de infraestructura

Fondo de financiamiento ambiental

Aporte a cooperativas para re-potenciación eléctrica

Recursos para redes domiciliarias de gas

Del encuentro participaron el gobernador Martín Llaryora, el ministro de Gobierno Manuel Calvo, la ministra de Ambiente Victoria Flores, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Fabián López, el ministro de Cooperativas y Mutuales Gustavo Brandán, junto a intendentes de distintas localidades cordobesas.

Desde el municipio remarcaron que esta incorporación representa un avance estratégico para optimizar el servicio de recolección y reducir el impacto ambiental, fortaleciendo el sistema de higiene urbana y promoviendo un entorno más limpio y saludable.