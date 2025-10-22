Huerta Grande refuerza su agenda turística con apoyo provincial

El intendente Germán Corazza se reunió con el presidente Darío Capitani para fortalecer la promoción local y planificar la 2ª Fiesta Regional de la Pizza, que se realizará en noviembre.

El intendente de Huerta Grande, Germán Corazza, junto a la directora de Turismo y Deporte, Florencia Zucchini, mantuvo este martes una reunión con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, para articular acciones que impulsen la actividad turística y fortalezcan la identidad local.

Durante el encuentro, se destacó la próxima realización de la 2ª Fiesta Regional de la Pizza, prevista para noviembre, que reunirá gastronomía, música en vivo, espectáculos y propuestas para toda la familia. Este evento se consolida como una de las celebraciones más convocantes de la región, reflejando el espíritu festivo y productivo de Huerta Grande.

Corazza subrayó la importancia de seguir trabajando junto al Gobierno Provincial en el posicionamiento de Huerta Grande como destino turístico del Valle de Punilla, destacando sus atractivos naturales, su oferta gastronómica y la calidez de su comunidad.

Huerta Grande continúa consolidándose como un rincón especial del valle, donde la naturaleza, la cultura y las experiencias se disfrutan durante todo el año.