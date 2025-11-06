Huerta Grande presentó la segunda edición de la Fiesta Regional de la Pizza y la Cerveza Artesanal

El evento se realizará el 22 y 23 de noviembre con música, gastronomía, emprendedores y la participación de destacados artistas. Además, fue anunciada su oficialización como Fiesta Provincial.

La Municipalidad de Huerta Grande presentó oficialmente la segunda edición de la Fiesta Regional de la Pizza y la Cerveza Artesanal, que se llevará a cabo el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, desde las 19 horas, con una propuesta renovada que combina sabores, música y diversión para toda la familia.

El lanzamiento se realizó el pasado jueves en Pizzería Popular, en un encuentro que reunió a autoridades, medios de prensa y representantes de localidades vecinas. Allí se dieron a conocer los detalles de esta gran celebración que vuelve a Huerta Grande con más fuerza y espíritu comunitario.

Durante el evento, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, anunció que la propuesta será oficializada como Fiesta Provincial, un reconocimiento que potencia el crecimiento turístico, cultural y económico de la localidad.

“Este reconocimiento es un paso muy importante para Huerta Grande y para todos los que hacen posible esta celebración, que combina identidad, trabajo y promoción regional”, expresó el intendente Germán Corazza.

La edición 2025 contará con más de 20 stands gastronómicos, un sector de emprendedores, juegos para niños, masterclass con chefs y pizzaiolos, el tradicional corte de pizzas gigantes y el concurso de la mejor pizza.

Entre los artistas confirmados se encuentran Magui Olave, Alan Lez, Dúo Nelson y Lucas, Ricardito Pucheta, Algo Va a Salir, El Fabri, Santiagueños, Jaz Galíndez, Vale Acevedo, Grupo Cristal y Cuartecumbia.

Además, se anunció la instalación de una carpa oficial, cuyos ingresos serán destinados a la mejora del Centro de Salud Benito Soria, reafirmando el compromiso solidario que distingue a esta fiesta.

De esta manera, Huerta Grande se prepara para vivir dos noches únicas, donde la gastronomía, la música y la participación comunitaria volverán a ser protagonistas en uno de los eventos más esperados del calendario regional.