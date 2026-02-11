Huerta Grande incorpora un camión compactador 0 km para reforzar la recolección de residuos

La Municipalidad de Huerta Grande presentó un nuevo camión compactador Iveco 170-280 automático 0 km, adquisición que se concreta luego de 14 años sin incorporar vehículos de este tipo y que forma parte de una inversión total de $244.302.062, según destacó el Ejecutivo local.

La Municipalidad de Huerta Grande informó que ya se encuentra en la localidad el nuevo camión compactador de residuos Iveco 170-280 automático 0 km, una unidad que se integra al servicio de recolección y que, de acuerdo con lo señalado por el Ejecutivo, representa la primera incorporación de este tipo en 14 años.

Desde el Municipio detallaron que la compra fue posible gracias a una inversión total de $244.302.062, de los cuales $180.000.000 fueron aportados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Fondo Ambiental, en el marco del cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el gobernador Martín Llaryora durante su visita a la localidad meses atrás.

En la llegada de la unidad, el intendente recibió a la prensa local y remarcó la importancia de esta incorporación para el cuidado del ambiente y la mejora continua de los servicios públicos, reafirmando —según indicaron desde el Municipio— el compromiso de la gestión de seguir avanzando en obras y equipamiento que acompañen el crecimiento de Huerta Grande.

Se informó además que el camión comenzará a funcionar próximamente en las calles de la localidad, con el objetivo de optimizar el trabajo diario, agilizar los recorridos y mejorar las condiciones de trabajo del personal, en línea con la idea de contribuir a una ciudad “más limpia, ordenada y sustentable”, de acuerdo con la valoración de las autoridades locales.

Desde la Municipalidad señalaron que esta incorporación se enmarca en una política de fortalecimiento de los servicios esenciales y en la búsqueda de mejoras que impacten de manera directa en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Huerta Grande.