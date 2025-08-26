Historias con voz propia: abuelos y abuelas serán protagonistas en Valle Hermoso

La propuesta se desarrollará en septiembre, octubre y noviembre como parte del Programa Ciudades Educativas.

La Municipalidad de Valle Hermoso lanzó la convocatoria a abuelos y abuelas cuentacuentos para sumarse al proyecto “Valle entre Letras”, que se llevará a cabo durante septiembre, octubre y noviembre.

La iniciativa invita a los adultos mayores a compartir cuentos y vivencias, aportando su voz y su historia como un puente entre generaciones.

Las inscripciones se realizan en instituciones educativas y en el Centro Cultural Municipal (Walter Consalvi 234), de lunes a viernes, entre las 8 y las 20 horas.

Desde el municipio recordaron que Valle Hermoso forma parte del Programa Ciudades Educativas del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, lo que refuerza el compromiso con la formación y el intercambio cultural en la comunidad.

La propuesta busca dar protagonismo a los adultos mayores, fortaleciendo lazos intergeneracionales y consolidando un espacio de encuentro a través de la lectura y la narración oral.