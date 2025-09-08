Herramientas para crecer: Icho Cruz ofrece un taller gratuito de ventas para el sector turístico

El taller “Venta de productos y servicios turísticos” brindará herramientas para comerciantes, emprendedores, hoteleros y gastronómicos locales.

La Municipalidad de Icho Cruz, en conjunto con la Agencia Córdoba Turismo, anunció la realización de una nueva capacitación destinada a fortalecer el sector privado vinculado al turismo. El encuentro contará con la participación del presidente de la Agencia, Darío Capitani, y será totalmente gratuito.

📅 Fecha: martes 23 de septiembre

🕘 Horario: de 9 a 13 hs

📍 Lugar: SUM El Faro

La propuesta está dirigida a comerciantes, prestadores de servicios, emprendedores, gastronómicos y hoteleros, con el propósito de ofrecer un espacio práctico y participativo que permita:

✅ Mejorar la atención al visitante.

✅ Optimizar estrategias de venta.

✅ Fortalecer la calidad de la oferta turística local.

Las autoridades destacaron que este tipo de instancias apuntan a potenciar la identidad turística de Icho Cruz y a consolidar al sector privado como pieza clave en el crecimiento económico de la localidad.

Quienes deseen participar deben completar su inscripción en el siguiente formulario: 👉 Formulario de inscripción.

Más información en 🌐 www.ichocruz.gob.ar.