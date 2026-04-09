Hallaron en Córdoba a una adolescente de Cosquín y dejaron sin efecto la búsqueda

Una adolescente de 17 años que era buscada en Cosquín fue localizada en la ciudad de Córdoba por personal de la Brigada de Investigaciones y se encuentra en buen estado de salud.

Luego de una serie de tareas investigativas, personal de la Brigada de Investigaciones logró dar con el paradero de una adolescente de 17 años que era intensamente buscada en Cosquín.

Según se informó, la joven, identificada como Luna Moreno, fue localizada en un domicilio de barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba, propiedad de sus suegros.

Tras el procedimiento, la adolescente fue trasladada a la Unidad Judicial de Cosquín, donde se realizaron los trámites de rigor y quedaron sin efecto las actuaciones vinculadas a su búsqueda.