Belgrano-River en el Kempes: cómo será la venta de entradas para la final del Torneo Apertura

El Pirata disputará la final ante River Plate este domingo, desde las 15.30, en el Estadio Mario Alberto Kempes. La venta para la parcialidad celeste será exclusivamente online, con sectores asignados en la Popular Artime y la Platea Gasparini.

Belgrano jugará la final del Torneo Apertura 2026 frente a River Plate este domingo 24 de mayo, a las 15.30, en el Estadio Mario Alberto Kempes, en uno de los partidos más importantes de su historia reciente.

De cara al encuentro, se confirmó el operativo de venta de ubicaciones para la parcialidad celeste, que tendrá asignadas la Popular Artime y la Platea Gasparini. Desde el club aclararon que la organización general del evento, incluida la venta de entradas, depende exclusivamente de la Liga Profesional de Fútbol.

La venta será 100% online a través de la plataforma Deportick, por lo que los usuarios deberán registrarse previamente con sus datos personales para poder realizar la compra.

Cronograma de venta

El expendio comenzará este martes 19 de mayo, desde las 14, con una preventa exclusiva para clientes de Naranja X.

Luego, el miércoles 20 de mayo, también desde las 14, se abrirá la venta exclusiva para socios activos con cuota al día. Para acceder a la prioridad y a los valores diferenciados, será condición obligatoria tener regularizada la cuota social y todos los conceptos pendientes.

Desde Belgrano recomendaron verificar la situación de cada cuenta antes del inicio de la venta, a través del portal de socios, en la Sede Social de Orgaz 510, de 9 a 18, o mediante el teléfono 0810-345-1322 en el mismo horario.

En caso de quedar remanente, la venta para no socios comenzará el jueves 21 de mayo, a partir de las 14.

Precios para el sector Belgrano

Para la Popular Artime, el valor será de $80.000 para socios y $150.000 para no socios.

En tanto, para la Platea Gasparini, las entradas costarán $120.000 para socios y $180.000 para no socios.

En todos los casos se aplicará un cargo adicional del 5% en concepto de service charge. Los menores de 2 años podrán ingresar sin costo, con presentación de DNI.

Cómo será el ingreso al estadio

Cada persona podrá comprar hasta cuatro entradas. Al momento de la operación será obligatorio cargar el número de DNI de cada asistente.

Para ingresar al estadio el día del partido, los espectadores deberán presentar únicamente el DNI físico en formato tarjeta. Además, se informó que no habrá venta presencial ni entradas físicas en las boleterías del Kempes.