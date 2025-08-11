Funcionarios de Valle Hermoso participan del Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales

Diego Sánchez y Luciano Lussello asisten al encuentro que se desarrolla en Córdoba, con presencia de autoridades provinciales.

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Valle Hermoso, Diego Sánchez, y el coordinador del Distrito Tecnológico, Luciano Lussello, participan del Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales que se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba.

El evento, que se realiza en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial Córdoba, cuenta con la presencia del ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, y del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, entre otras autoridades provinciales.

Bajo el lema “Dar voz, nos une”, el congreso reúne a referentes y representantes del sector, en un espacio de intercambio y fortalecimiento institucional. Desde el municipio destacaron que la participación en estas instancias es clave para “seguir promoviendo el cooperativismo y el desarrollo de las instituciones en nuestra localidad”.