Frazadas y abrigo con destino solidario: Capilla del Monte vivió su festival comunitario

La propuesta reunió a la comunidad en el Centro Español, con la participación de tejedoras, vecinos, autoridades y organizaciones locales.

El Municipio de Capilla del Monte llevó adelante, en el Centro Español de la localidad, una nueva edición del Festival Solidario del Tejido, Frazadas y Abrigo, que ya cumple su cuarta edición y se consolida como una de las iniciativas comunitarias más representativas de la ciudad.

La propuesta tiene como protagonistas al grupo de tejedoras que, cada sábado, se reúne en el Centro de Día Juan Domingo Perón, en el balneario Calabalumba. Allí confeccionan cuadraditos de lana que, una vez unidos, se transforman en frazadas y prendas de abrigo destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, a la Sala Cuna y al Hospital local.

El intendente Fabricio Díaz, acompañado por su equipo de gobierno, concejales y un gran número de vecinos, participó del encuentro y manifestó sentirse orgulloso de la continuidad de este proyecto solidario, destacando el esfuerzo de las tejedoras y del personal municipal que colabora en la organización.

Desde la Secretaría de Acción Social remarcaron que este espacio, además de producir abrigo para quienes lo necesitan, fortalece el tejido social al reunir a vecinas y vecinos en torno a un objetivo común: la solidaridad y el cuidado comunitario.

El festival, que contó con la colaboración de distintas instituciones y comercios locales, se convirtió una vez más en un punto de encuentro solidario que refleja el espíritu de Capilla del Monte.