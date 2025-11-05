Foro Urbano Ambiental en San Antonio: conservar el entorno para cuidar la calidad de vida

El encuentro invita a instituciones, organizaciones y vecinos a reflexionar sobre la conservación del entorno natural y sociocultural de la localidad.

El Consejo Asesor de Planificación Urbana Ambiental (CAPUA) de San Antonio de Arredondo convocó a participar del Foro Urbano Ambiental 2025, que este año tendrá como eje central el Área Natural Protegida.

La jornada se desarrollará el sábado 8 de noviembre, de 9:30 a 11:30, en la Abadía Gaudium Mariae Monjas Benedictinas, ubicada sobre avenida Cura Brochero 1763.

El objetivo del encuentro es analizar y reflexionar sobre el entorno natural y sociocultural de la localidad, promoviendo la protección y conservación de los bienes naturales que garantizan la salud, la calidad de vida y el bienestar de la comunidad.

Desde el CAPUA remarcaron la importancia de la participación activa de los vecinos e instituciones locales, considerando que el compromiso colectivo es fundamental para consolidar un modelo de desarrollo urbano equilibrado, sustentable y en armonía con el ambiente.