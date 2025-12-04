Formación ciudadana y gestión local: Valle Hermoso fortalece el trabajo con estudiantes secundarios

El intendente Daniel Spadoni y parte del equipo municipal mantuvieron un encuentro con docentes y alumnos de segundo año del Instituto Nuestra Señora del Calvario, para avanzar en un proceso de trabajo conjunto sobre proyectos de ordenanza elaborados en el aula.

La Municipalidad de Valle Hermoso compartió una nueva jornada de trabajo con la comunidad educativa del Instituto Nuestra Señora del Calvario, en el marco de un proceso de articulación que se inició este año y que el municipio busca consolidar en el tiempo.

Del encuentro participaron el intendente Daniel Spadoni, integrantes del equipo municipal, docentes y estudiantes de segundo año, quienes vienen trabajando en la materia Ciudadanía y Política sobre distintas problemáticas de la localidad y el diseño de proyectos de ordenanza.

Los alumnos ya habían tenido instancias previas de intercambio con concejales del Concejo Deliberante, y en esta oportunidad fue el turno del Ejecutivo de escuchar, aportar y profundizar sobre las propuestas surgidas en las aulas, pensadas para el presente y el futuro de Valle Hermoso.

Durante la reunión se dialogó sobre cada iniciativa, las posibilidades de planificación conjunta y las formas de acompañamiento que se brindarán desde el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, con la mirada puesta en que el año próximo, junto a los nuevos cursos, la experiencia continúe creciendo y se convierta en un puente real entre la formación ciudadana y la construcción de políticas públicas.

Desde el municipio destacaron el compromiso de las instituciones educativas y el valor de generar espacios donde la participación juvenil se traduzca en propuestas concretas para mejorar la vida comunitaria.