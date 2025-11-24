Fin de semana largo con fuerte movimiento turístico y actividades convocantes en Capilla del Monte

Capilla del Monte vivió un fin de semana largo con más del 95% de ocupación, impulsado por el Encuentro de Motos, la demostración de la Brigada Puma y el tradicional Encuentro Coral Serrano, que convocaron a visitantes de distintas provincias.

Capilla del Monte transitó un fin de semana extra largo con altos niveles de ocupación, que superaron el 95%, marcando el ritmo de lo que se proyecta como una temporada de verano positiva para la localidad.

Encuentro de Motos y demostración de la Brigada Puma

El Balneario y Camping Municipal fue punto de encuentro para unos cuatrocientos motociclistas llegados de diversos puntos del país, que participaron del Encuentro de Motos, organizado por la agrupación Jotes de la Ruta. La propuesta combinó camaradería, turismo y actividades al aire libre.

El evento tuvo su momento central en el centro de la ciudad, donde la Brigada Puma de la Policía de Córdoba brindó una exhibición de maniobras acrobáticas y movimientos de alta destreza, que convocó a vecinos y turistas en las calles céntricas.

Durante la jornada, los asistentes al Motoencuentro mostraron sus motos en la calle techada, ofreciendo al público la posibilidad de apreciar modelos clásicos, unidades personalizadas y vehículos de gran cilindrada.

Encuentro Coral Serrano: voces de todo el país

En paralelo, los días viernes 21 y sábado 22 se desarrolló una nueva edición del tradicional Encuentro Coral Serrano, que cada año elige a Capilla del Monte como sede.

La propuesta reunió a cientos de coreutas provenientes de provincias como Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba, consolidando a la localidad como escenario habitual para este tipo de actividades culturales.

El anfitrión, el Coro Polifónico de Capilla del Monte, se presentó el día viernes bajo la dirección del maestro Jorge Olmos, compartiendo escenario con las delegaciones visitantes.

Impacto turístico y expectativa de temporada

El buen nivel de participación en ambos eventos se tradujo en un intenso movimiento en el casco céntrico y en los comercios locales, con un flujo constante de visitantes durante todo el fin de semana.

El intendente Fabricio Díaz, presente en las actividades junto a su equipo de trabajo, destacó la gran convocatoria y subrayó que este tipo de propuestas contribuye a anticipar una temporada de verano auspiciosa para la localidad, tanto en términos de afluencia turística como de dinamización económica.