Fe, música y tradición: Tala Huasi celebró la 2º Fiesta de la Virgen de Lourdes con gran participación de vecinos y turistas

El pasado miércoles 11, Tala Huasi fue escenario de una jornada muy especial con la realización de la 2º Fiesta de la Virgen de Lourdes, que contó con una importante participación de vecinos, vecinas y turistas que se acercaron a compartir las distintas actividades programadas.

La celebración comenzó en la Capilla de Lourdes, donde la misa y la bendición de la nueva gruta marcaron uno de los momentos más significativos de la tarde.

En ese marco, se destacó la presentación de la joven artista Sofía Osan, que emocionó al público con su voz, junto a la procesión de agrupaciones gauchas que aportaron identidad y tradición al encuentro.

La fiesta contó también con la presencia del jefe comunal de Mayu Sumaj, Fabián Flores; del intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano; y del intendente de Roldán (Santa Fe), Daniel Escalante, quienes acompañaron esta fecha especialmente significativa para la comunidad de Tala Huasi.

Música, danza y patio gastronómico sobre la costanera

Por la noche, la costanera de Tala Huasi se llenó de música y danza, con shows en vivo, academias folklóricas y cientos de personas bailando zambas, chacareras y chamamé, en un clima de celebración familiar. El patio gastronómico y los puestos instalados sobre el sector completaron una propuesta pensada para compartir al aire libre.

La grilla principal incluyó las presentaciones de:

Los Trajinantes

Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero , conocido como “el Rey del Chamamé”

, conocido como “el Rey del Chamamé” Celeste Figueroa , “la Reina del Chamamé”

, “la Reina del Chamamé” Antonio Figueroa Trío

Aymará

Los Quintero

Al hacer un balance de la jornada, el jefe comunal Marcelo Mainardi expresó que fue “una fiesta que volvió a unirnos en la fe, la cultura y nuestras raíces”, resaltando el valor de esta celebración como espacio de encuentro comunitario y de puesta en valor de las tradiciones religiosas y populares de Tala Huasi.