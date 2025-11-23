Éxito total en la primera noche del Festival de las Barrancas Bermejas

El festival inaugura la propuesta que abre el verano en Punilla. El show de láser iluminando las Barrancas Bermejas despertó ovaciones y regaló una postal irrepetible a orillas del río. Concierto sensacional con cartelera nacional y músicos emergentes.

Con un marco natural incomparable y una noche estrellada, el Festival de las Barrancas Bermejas tuvo su primera noche con éxito total, convocando a miles de visitantes y registrando un altísimo nivel de reservas en toda la localidad.

Esta propuesta cultural, de la gestión del intendente Eduardo Reyna, celebra su segunda edición y busca instalarse como el primer gran festival del corredor del Valle de Punilla en la temporada de verano. En el anochecer, las barrancas se iluminaron con un impactante show de láser, cuyos haces de colores brillaron al compás de la música, ofreciendo un espectáculo visual único.

El escenario vibró con una grilla diversa y de gran calidad artística. Bersuit Vergarabat protagonizó un cierre legendario, repasando nuevos temas y clásicos de su trayectoria. Estelares interpretó éxitos como “Un día perfecto” y “El corazón sobre todo”, además de canciones de su último disco, “Roma”. Manuel Moretti conectó cálidamente con su público, regalando sonrisas y cercanía.

En sus conferencias de prensa, tanto Bersuit como Estelares destacaron el orgullo de formar parte de un festival joven, con un horizonte prometedor para músicos de todo el país.

Casa Blanca presentó su tributo a Creedence Clearwater Revival. Docta Boss y Embajadores del Rock recorrieron temas propios y covers de clásicos del rock nacional e internacional.

Con Hora Urbana debutó la unión musical de Jano Olmos, Mono Strong y Jam de la Llama Records. El momento deslumbró con su frescura y talento, cosechando ovaciones.

También fueron parte de la grilla Samira González, la joven promesa de Punilla; Macumbia, Beby Funes y Yohan hicieron bailar a la platea y a quienes se animaron a mojar sus pies en el río bajo la fresca noche de Bialet Massé.

El baile no se detuvo. DJ Cabrito mantuvo la energía en alto entre cada presentación, con un repertorio bolichero y cuartetero que encendió la fiesta.

Esta noche, el folclore toma el escenario

El festival continúa esta noche con una programación de lujo. La grilla incluye a El Indio Lucio Rojas, “padrino artístico del festival”; Destino San Javier, Cacho Buenaventura, Jordi Vivas, La Embrujada, Suyai, La Lunna, El Embrujo, Comadres, Lucas González y DJ Cabrito.