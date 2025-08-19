Estudiantes del Dante Alighieri impulsan colecta solidaria

Alumnos de cuarto año organizan una campaña inspirada en la novela “Lazarillo de Tormes”, con destino a dos merenderos de la ciudad. Las donaciones se recibirán hasta septiembre.

El Instituto Bilingüe Dante Alighieri lleva adelante un proyecto comunitario inspirado en la clásica novela española “Lazarillo de Tormes”, a través del cual estudiantes de cuarto año organizan una colecta solidaria para colaborar con merenderos de la ciudad.

“La idea de este proyecto es poner en práctica los valores que aprendemos en la escuela fuera de ella”, explicaron las alumnas Jazmín Bianco, Catalina Loyola, Milagros Marguerite y Uma Thompson.

El objetivo, señalaron, es ir más allá de la ayuda material: “No solamente vamos a dar lo que nos donan, sino que vamos a pasar tiempo con los chicos, hacer que se rían un rato, enseñarles los valores que nos enseñan en el colegio y que pasen un lindo momento con nosotros”.

La iniciativa comenzó tras las vacaciones de invierno, en coordinación con la profesora de Lengua y Literatura, Ana Acosta. “Empezamos a hablar sobre lo que íbamos a aprender durante este proyecto, a dónde íbamos a ir, los nombres de los merenderos y cómo íbamos a mostrarlo en la escuela”, contaron las estudiantes, destacando que toda la comunidad educativa —desde jardín de infantes hasta secundaria— está involucrada.

Hasta ahora, la respuesta ha sido muy positiva. “La primera semana costó un poco, pero ahora todos traen cosas, desde jardincito hasta secundaria. Se van interesando en el proyecto y tenemos incluso un ‘bingo solidario’ para motivar a que sigan participando”, relataron.

El proyecto toma su nombre de la novela picaresca española, aunque con un enfoque opuesto. “La novela trata de un chico que es dado en adopción y va pasando por distintas situaciones en las que aprende valores negativos. Nuestra idea es hacer lo contrario: que los niños que asisten a los merenderos puedan confiar, sentirse acompañados y generar un vínculo más fuerte con nosotros”, explicaron.

Todo lo recolectado será entregado el 5 de septiembre al Merendero Panzas Calientes (barrio Miguel Muñoz B) y el 12 de septiembre al Merendero Solecitos Naranjas (barrio Colinas).

¿Cómo colaborar?

La colecta está abierta a toda la comunidad educativa y también a vecinos que deseen sumarse.

Las donaciones se reciben en la sede de la escuela, ubicada en Alfonsina Storni y Los Alerces, barrio La Quinta.

Entre los elementos más necesarios se encuentran: leche líquida y en polvo, arroz, harina, azúcar, sal, infusiones, alimentos no perecederos, ropa en buen estado para todas las edades, juguetes, papel higiénico, rollos de cocina y artículos de limpieza.

