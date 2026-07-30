“Un paso enorme hacia la Justicia”: elevaron a juicio la causa por la muerte de Diego Pérez

El Juzgado de Control confirmó que existen elementos suficientes para que Fernando Reynoso, imputado por homicidio simple con dolo eventual, enfrente un debate oral. Ahora deberá sortearse la Cámara que llevará adelante el proceso y fijarse la fecha.

La causa por la muerte de Diego Pérez, el joven de 25 años que falleció tras un choque ocurrido sobre avenida San Martín de Villa Carlos Paz, fue elevada a juicio.

La novedad fue comunicada este miércoles por Juan Gabriel Pérez, primo de la víctima y uno de los familiares que acompañó activamente el proceso judicial.

Según explicó, el juez de Control confirmó la elevación solicitada por la fiscalía al considerar que se encuentran reunidas las pruebas necesarias para que la causa avance hacia un juicio oral.

“Después de tanto tiempo de luchar, de buscar respuestas, de revisar cada prueba y de atravesar noches enteras leyendo el expediente, hoy damos un paso enorme hacia la Justicia”, expresó.

El próximo paso será el sorteo de la Cámara que tendrá a su cargo el debate y la posterior determinación de la fecha de inicio.

Reynoso será juzgado por dolo eventual

El acusado es Fernando Reynoso, efectivo policial de 24 años, imputado por homicidio simple con dolo eventual.

El hecho ocurrió durante la mañana del 18 de octubre de 2025, cuando Diego se dirigía a trabajar en su Volkswagen Gol Power después de dejar a su esposa.

Al llegar al cruce de avenida San Martín y Vélez Sarsfield, su vehículo fue impactado por un Volkswagen Gol Trend conducido por Reynoso.

De acuerdo con los elementos mencionados por la familia durante el desarrollo de la causa, el policía habría conducido después de consumir alcohol. La responsabilidad penal y las circunstancias del hecho deberán establecerse durante el juicio.

“No todos los días se juzga un siniestro vial bajo la figura del dolo eventual. Pero cuando las pruebas están reunidas y existe material probatorio suficiente, la Justicia tiene que avanzar y determinar las responsabilidades que correspondan”, sostuvo Juan Gabriel Pérez.

La familia considera que el proceso podría convertirse en un antecedente relevante para la manera en que se investigan y juzgan los hechos viales en Villa Carlos Paz.

“Estamos convencidos de que este puede ser un caso bisagra. Como familia, seguimos sosteniendo firmemente que hubo dolo y que las pruebas reunidas así lo indican”, afirmó.

Un reclamo sostenido por la familia

La resolución se conoció pocos días después de que los padres de Diego reclamaran públicamente una definición del Juzgado de Control y cuestionaran que el acusado continuara cumpliendo prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

En junio, el fiscal Ricardo Mazzuchi había solicitado la elevación a juicio. El expediente fue enviado inicialmente a la ciudad de Córdoba, pero una apelación determinó su regreso a Villa Carlos Paz para que se resolviera la situación procesal.

Durante los últimos meses, la familia insistió en que el avance del expediente no podía quedar paralizado.

“Siempre digo que no hay que quedarse quietos. Porque cuando uno se duerme, los expedientes también se duermen. Y nosotros no nos vamos a dormir”, señaló el primo de la víctima.

Juan Gabriel Pérez relató además el impacto personal que tuvo para él revisar las actuaciones judiciales y acompañar a los abogados de la querella.

“Ha significado revivir su accidente una y otra vez, como si lo estuviera viviendo en carne propia. No ha sido fácil ponerme esto al hombro, pero no pienso detenerme”, expresó.

“La lucha todavía no termina”

Diego era padre de una niña que cumplirá dos años en agosto. Su muerte provocó un profundo impacto en su familia, que desde el comienzo reclamó una investigación completa y la realización del juicio.

La confirmación de la elevación representa un avance decisivo, aunque todavía resta definir cuándo comenzará el debate y qué Cámara intervendrá.

“Hoy damos un paso más, pero la lucha todavía no termina. No vamos a parar hasta el final”, afirmó Pérez.

Y concluyó: “Vamos a seguir luchando por Diego, por su memoria, por la verdad y por la Justicia”.