El Lobo venció a River y agravó la crisis del equipo de Coudet

El Lobo se impuso por 1-0 en el Bosque con un cabezazo de Alexis Steimbach a diez minutos del final. El Millonario perdió sus dos partidos del Clausura y acumula tres derrotas consecutivas.

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó por 1-0 a River en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

Alexis Steimbach, a los 34 minutos del segundo tiempo, convirtió el único gol con un cabezazo cruzado, después de un centro enviado por Maximiliano Zalazar desde la izquierda. El defensor había tenido una ocasión similar durante el comienzo del encuentro y, tras abrir el marcador, estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate que dio en el travesaño.

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra realizó un partido sólido, cortó los circuitos de juego de River y generó las situaciones más peligrosas. Durante la primera etapa también se aproximó mediante Renzo Giampaoli e Ignacio Miramón, mientras que el equipo visitante apenas inquietó con disparos desde afuera del área.

River tuvo la pelota durante buena parte de la noche, pero volvió a mostrar serias dificultades para transformar la posesión en llegadas. Según las estadísticas del encuentro, terminó con un 74 por ciento de tenencia, pero no produjo ocasiones claras y registró apenas 0,3 goles esperados.

El equipo de Eduardo Coudet sufrió además las salidas de Mauro Arambarri y Marcos Acuña por molestias físicas. El entrenador buscó respuestas con los ingresos de Rafael Santos Borré, Facundo Colidio y Lautaro Pereyra, aunque el Millonario no logró reaccionar después del gol.

Gimnasia sostuvo la ventaja durante los cinco minutos adicionados y consiguió sus primeros puntos del campeonato, luego de haber perdido por 2-1 ante Racing en el debut.

River, en cambio, comenzó el Clausura con dos derrotas por 1-0, ante Barracas Central y Gimnasia, y continúa sin marcar goles en el torneo. Si se suma la eliminación por 3-1 frente a Aldosivi en la Copa Argentina, acumula tres caídas consecutivas desde la reanudación de la actividad.

Lo que viene

Gimnasia visitará a Aldosivi el domingo 2 de agosto, a las 14.30, en Mar del Plata, por la tercera fecha.

River recibirá ese mismo domingo a Rosario Central, desde las 19.15, en el estadio Monumental.