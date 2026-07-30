“Residuos que Nutren” cumple un año y consolida su crecimiento con un nuevo acuerdo institucional

El proyecto renovó su acuerdo de cooperación con la Fundación La Morera. Durante su primer año, ocho familias recuperaron 1.139 kilogramos de residuos orgánicos, que fueron transformados en aproximadamente 250 kilogramos de lombricompuesto.

A un año de su puesta en marcha, el proyecto “Residuos que Nutren” celebra un importante avance en su consolidación territorial y comunitaria, basado en la valorización de los residuos orgánicos como recurso clave para la sostenibilidad ambiental.

El proyecto surge a partir de una iniciativa impulsada por su autor, Pablo Pereyra, vecino nacido y criado en la ciudad, médico veterinario, consultor en Gestión Ambiental y secretario general de Carlos Paz Despierta, quien, desde una mirada comprometida con la educación ambiental, la economía circular y el desarrollo local, propuso transformar un problema cotidiano —los residuos orgánicos domiciliarios— en una oportunidad concreta de regeneración ambiental y participación comunitaria.

Con una fuerte impronta de trabajo de campo, articulación con vecinos y seguimiento constante de datos, la propuesta fue creciendo de manera orgánica hasta convertirse en un programa con impacto real y medible en el territorio.

En este marco, se firmó el segundo Acuerdo de Cooperación Institucional con la Fundación La Morera, fortaleciendo una alianza estratégica que impulsa el desarrollo del proyecto y reafirma el compromiso con la construcción de un modelo de gestión ambiental más sustentable.

Durante este primer año de implementación, y con la participación de ocho familias, se lograron recuperar 1.139 kilogramos de residuos orgánicos, que fueron desviados de su disposición final en el basural.

Este material fue transformado en aproximadamente 250 kilogramos de lombricompuesto, un fertilizante orgánico de alta calidad que posteriormente fue intercambiado por más de 100 plantines entregados a las familias participantes.

Uno de los ejes centrales del programa es el triple impacto, que se refleja no solo en lo ambiental, sino también en lo social y económico.

En lo ambiental, se reduce significativamente la cantidad de residuos enviados a disposición final y se mejora la calidad del suelo mediante la producción de compost.

En lo social, se fortalecen los vínculos comunitarios, la educación ambiental en los hogares y la participación activa de niñas, niños y familias.

En lo económico, el proyecto permite evidenciar un aspecto clave, muchas veces invisibilizado: el ahorro en el traslado de materiales y residuos, reduciendo costos logísticos, consumo de combustible y la huella de carbono asociada al transporte. También contempla la retribución al vecino con plantines para su huerta, a modo de premio y como contrapartida por su participación y compromiso socioambiental.

A esto se suma un componente fundamental del proyecto: el seguimiento y la obtención de datos locales de impacto, que permiten medir con precisión los resultados obtenidos, ajustar estrategias y demostrar con evidencia concreta la efectividad del modelo.

Esta sistematización de información territorial convierte a “Residuos que Nutren” en una experiencia replicable y escalable, basada en datos reales y no solo en supuestos.

Más allá de los resultados cuantitativos, el proyecto destaca el impacto social y educativo generado: vecinos y vecinas que incorporaron nuevos hábitos de separación en origen, niñas y niños que aprenden sobre la importancia del reciclaje orgánico y organizaciones que fortalecen su trabajo a partir de la cooperación y el compromiso comunitario.

Cada acción de separación de residuos en origen contribuye a reducir la cantidad de desechos enviados a disposición final, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del suelo y promover el desarrollo de una economía circular, donde los recursos se reintegran al sistema productivo.

Desde la coordinación del programa se expresó un especial agradecimiento a la Fundación La Morera por la renovación de su acompañamiento institucional, así como a cada familia que forma parte de la iniciativa, destacando su rol fundamental en el crecimiento del proyecto.

El desafío a futuro es ampliar la cobertura territorial, incorporar nuevas familias y barrios y continuar demostrando que la participación ciudadana es un pilar fundamental para la construcción de políticas ambientales sostenibles.

En este sentido, se remarca que el cuidado del ambiente comienza en los hogares, a través de pequeñas acciones cotidianas que, sostenidas en el tiempo y en comunidad, generan transformaciones reales en la ciudad.

“Residuos que Nutren” continúa trabajando bajo el lema: “Sembrar conciencia hoy es cosechar futuro para todos”.