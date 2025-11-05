Entregaron en Cosquín nuevos móviles y motocicletas policiales para reforzar la seguridad en el valle de Punilla

La vicegobernadora Myriam Prunotto encabezó en Cosquín la entrega de 13 patrulleros y 10 motos que serán destinados a distintas localidades del departamento, entre ellas Villa Carlos Paz, La Falda, Tanti y Capilla del Monte.

La vicegobernadora Myriam Prunotto, junto al secretario de Seguridad, Claudio “Lito” Bevilacqua, y el subjefe de la Policía de Córdoba, comisario general Antonio Urquiza, encabezó este miércoles en Cosquín el acto de entrega de 13 nuevos móviles y 10 motocicletas destinados a reforzar las tareas de prevención y patrullaje en el departamento Punilla.

Los vehículos serán distribuidos entre las ciudades de Cosquín, Villa Carlos Paz, La Falda, La Cumbre, Capilla del Monte, Tanti, Icho Cruz, Bialet Massé, San Roque y Casa Grande, además de unidades especiales como Infantería, SEOM y el Escuadrón Motorizado Punilla Norte.

Refuerzo para la prevención ciudadana

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta entrega forma parte del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, que tiene como objetivo mejorar los recursos logísticos y operativos de la Policía de Córdoba, garantizando una respuesta más rápida y efectiva en toda la región.