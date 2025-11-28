Encuentro sectorial de turismo en Capilla del Monte: municipio, prestadores y Universidad Provincial avanzan en un plan común

Con prestadores turísticos, egresados y autoridades del Municipio y de la Universidad Provincial de Córdoba, la reunión realizada en el complejo Casablanca avanzó en acciones conjuntas del recientemente constituido Consejo Intersectorial del Departamento Punilla para fortalecer el desarrollo territorial.

Con la presencia de prestadores turísticos, egresados y autoridades municipales y de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), se llevó a cabo la Reunión Sectorial de Turismo en el complejo Casablanca de Capilla del Monte.

El encuentro forma parte de las acciones del recientemente constituido Consejo Intersectorial del Departamento Punilla y sirvió para presentar los avances del trabajo colaborativo entre el Municipio, el sector privado y la casa de altos estudios.

El intendente Fabricio Díaz destacó que las líneas de trabajo se definieron tras una reunión multisectorial previa —en la que participó la rectora de la UPC, esp. María Julia Oliva Cúneo—, donde los valiosos aportes de los establecimientos educativos de la zona permitieron trazar las acciones futuras que ahora se implementan desde la Universidad. Asimismo, resaltó la labor en conjunto que desde hace tiempo viene desarrollando de forma ininterrumpida con la rectora de la Sede Regional, tec. Cristina Battista.

Por su parte, la secretaria de Turismo, lic. Alina Szczupak, explicó los progresos del Proyecto Impulsa, una iniciativa surgida desde la sede local de la UPC que, mediante un convenio con la Cámara de Turismo y el apoyo del Municipio, brinda asesoría gratuita a los prestadores turísticos a través de un trabajo integral de estudiantes de las carreras de Marketing Digital, Administración, Turismo y Diseño.

La rectora Battista agradeció la presencia y el trabajo de la secretaria de Vinculación Territorial de la UPC, dra. Viviana Fernández —quien estuvo acompañada por parte de su equipo— y destacó la apertura de carreras de grado como las licenciaturas en Turismo y la recientemente incorporada Licenciatura en Diseño.

La actividad, que congregó a los principales prestadores de la región, refleja el compromiso del Municipio, la Sede Regional Capilla del Monte y la Universidad Provincial de Córdoba por fortalecer el desarrollo territorial a partir de un diálogo permanente y la puesta en marcha de acciones concretas.