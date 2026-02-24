Encuentro juvenil del Frente Cívico en Valle Hermoso puso el foco en la salud mental

Más de 30 jóvenes de distintas localidades de Punilla participaron del primer Encuentro Departamental de la Juventud del Frente Cívico, realizado en Valle Hermoso, donde debatieron sobre salud mental, falta de oportunidades y la necesidad de generar espacios de contención.

El pasado sábado 21 de febrero se realizó en Valle Hermoso el primer Encuentro Departamental de la Juventud del Frente Cívico, que reunió a más de 30 jóvenes de distintas localidades de Punilla interesados en sumarse y fortalecer el espacio político.

La actividad fue organizada por Matías Maldonado, presidente del Frente Cívico de Punilla, e incluyó un espacio de convivencia con almuerzo, y una instancia de trabajo grupal sobre una temática elegida en común: la salud mental.

También participaron el intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, y el legislador departamental Walter Gispert, que acompañaron el encuentro y el intercambio con las y los jóvenes.

“Se trabajó con mucho entusiasmo y alegría por el grupo que se va conformando”, destacó Maldonado, quien explicó que impulsó el abordaje de la salud mental a partir de trágicos hechos recientes en Valle Hermoso, donde dos jóvenes se suicidaron, situación que generó fuerte preocupación en la comunidad.

Salud mental: tan importante como la salud física

Durante la jornada, los jóvenes subrayaron que la salud mental es tan importante como la salud física y coincidieron en que cuidar las emociones, pensamientos y bienestar psicológico es fundamental para construir una vida equilibrada.

Entre las principales preocupaciones surgió el estrés académico, vinculado a la presión por obtener buenos resultados y cumplir expectativas, lo que —según señalaron— genera ansiedad frecuente.

También se analizó el impacto de las redes sociales sobre el estado emocional. Los participantes advirtieron que la comparación constante y la búsqueda de aprobación afectan la autoestima, y remarcaron que poder hablar sobre emociones ayuda a reducir la carga emocional y a sentirse menos solo frente a los problemas.

La necesidad de espacios seguros y políticas de contención

Uno de los consensos centrales del encuentro fue la importancia de crear espacios seguros donde los jóvenes puedan expresarse sin miedo a ser juzgados. En ese sentido, se advirtió que aún persiste estigma en torno a la decisión de buscar ayuda profesional, lo que muchas veces retrasa o impide el acceso a acompañamiento adecuado.

Algunos participantes manifestaron que perciben un abandono por parte del Gobierno provincial en materia de salud mental y expresaron preocupación por la ausencia de políticas públicas concretas de contención y prevención en el departamento.

También se planteó que la falta de oportunidades laborales impacta de manera directa en la salud mental: el desempleo y la inestabilidad económica generan frustración, ansiedad, depresión y sensación de pérdida de proyectos de vida, especialmente entre quienes transitan la salida de la escuela secundaria o los primeros años de estudios superiores.

Un primer paso para sostener el debate

Tras la charla y el trabajo en grupos, el encuentro concluyó en la necesidad de mantener abierto el debate sobre salud mental, juventud y presente económico, y de construir ámbitos estables donde los jóvenes puedan compartir experiencias, recibir información y plantear propuestas.

Para Maldonado, lo ocurrido en la jornada refuerza la necesidad de seguir generando espacios de este tipo: instancias de encuentro político y social donde, además de organizarse, las y los jóvenes puedan poner en palabras sus inquietudes y preocupaciones cotidianas.