Encuentro con el equipo técnico del Punto Mujer en Mayu Sumaj

La Comuna recibió al equipo provincial para fortalecer la red de apoyo a las familias de la región.

El pasado jueves 11 de septiembre, Mayu Sumaj recibió al equipo técnico del Punto Mujer de la Provincia de Córdoba y del Centro Integral de Varones, en una jornada de trabajo destinada a consolidar políticas de acompañamiento y contención en la comunidad.

Participaron también profesionales del Punto de Acompañamiento Integral para la Familia y del Punto Mujer Mayu Sumaj, junto a equipos técnicos y profesionales de distintos puntos del departamento Punilla.

Desde la comuna destacaron que estos espacios permiten fortalecer la red de apoyo individual y grupal para el desarrollo integral, físico y mental de la comunidad, articulando acciones de manera coordinada con el gobierno provincial.