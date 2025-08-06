Encontraron en Córdoba en buen estado de salud a la adolescente que era buscada en Bialet Massé

Romero González Narella Zamira, de 14 años, fue localizada en buen estado de salud este miércoles por la tarde.

La adolescente de 14 años que era buscada desde el martes en Bialet Massé, Romero González Narella Zamira, fue encontrada en buen estado de salud en la ciudad de Córdoba.

El hallazgo fue confirmado este miércoles a las 18:00 por el Departamento de Investigaciones Criminales de Bialet Massé, con colaboración del CAP IV, tras una serie de tareas investigativas.

Desde la fuerza informaron que el Magistrado Interviniente ya tomó conocimiento de la situación.