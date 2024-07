En Villa Carlos Paz, Quinteros le dejó un mensaje a Avilés: ‘Nosotros con la seguridad no especulamos’

El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, estuvo este viernes en Villa Carlos Paz para poner en funciones a las nuevas autoridades de la departamental Punilla de la Policía de Córdoba.

El acto, del que también participó el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, tuvo lugar en la Costanera, detrás del predio del ACA, y se dio justo en medio de las fuertes críticas del municipio a la provincia por el tema de la seguridad.

En este sentido, llamó la atención la ausencia del intendente Esteban Avilés, aunque sí estuvo presente el secretario General y de Vinculación Institucional de la municipalidad de Villa Carlos Paz, Juan Lucero.

Y si bien en declaraciones mediáticas Quinteros ya le había respondido a Avilés en duros términos (‘intenta llamar la atención como nene caprichoso’), hoy se centró en lo institucional, aunque también, sin nombrarlo, envió un claro mensaje al intendente carlospacense.

‘Con la seguridad no especulamos, trabajamos’, enfatizó Quinteros.

En diálogo con la prensa local, el ministro sostuvo que Punilla ‘es un punto estratégico que nosotros no solo no desatendemos, sino que demostramos que cada vez ponemos mayor esfuerzo y mayor ahínco en brindar seguridad’.

‘Hace una semana estuvimos poniendo en funcionamiento el operativo de vacaciones de invierno, con 80 efectivos en calle cada día y 31 móviles. Y hoy acabamos de entregar dos nuevos móviles 0 km.

Esto también es un esfuerzo importante del gobierno de la provincia y no va a ser el último.

Hemos invertido en el último tiempo más de 7 millones de pesos en reacondicionar móviles y equipamiento para Carlos Paz y la departamental’, precisó.

Durante su discurso, Quinteros habló de que en la provincia ‘no hay hijos ni entenados’.

‘Para que quede absolutamente claro, con la seguridad, el Gobierno de Córdoba no hace política, hace lo que la gente nos pide, que es que los cuidemos.

En esta ciudad nosotros hemos hecho una fuerte inversión en el tema de seguridad y la estamos haciendo en toda la provincia, porque en la provincia de Córdoba de punta a punta no hay hijos y entenados, es absolutamente igualitario para todos y lo hacemos con un criterio sin importar quién gobierna, sin importar las críticas, pero sí importándonos una sola cuestión: la seguridad de los vecinos’, expresó

En la conferencia de prensa posterior, se le consultó si esa frase respondía a las críticas formuladas por Avilés.

‘He venido en mi función de ministro a trabajar. Trabajamos las 24 horas sin importarnos las críticas. El que quiera criticar y hacer política que lo haga.

Cuando digo que no hay hijos ni entenados no me refiero a alguien en particular, lo que digo es cuál es la actitud que tiene el gobierno provincial respecto a todos los municipios y comunas que necesitan seguridad, que es un reclamo de la gente’, dijo. Y amplió: ‘No vemos ni el color partidario ni la especulación política. Nosotros con la seguridad no especulamos, con la seguridad trabajamos’.

Nuevas autoridades

El comisario mayor Claudio Sánchez es el nuevo director de la departamental Punilla de la policía de Córdoba, mientras que el comisario inspector Hernán Guayanes asumió como subdirector.