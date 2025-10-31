Emotiva celebración del Origen Poblacional de Capilla del Monte

Con la presencia de veteranos de Malvinas, el municipio celebró este jueves los 440 años del origen poblacional con un desfile cargado de emoción, patriotismo y reconocimiento a los héroes de la patria.

En el marco de la celebración por los 440 años del origen poblacional de Capilla del Monte, las emociones fluyeron en todo momento. El desfile por las calles de la localidad, acompañado por la Banda del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba, despertó aplausos y orgullo entre los vecinos que participaron del evento.

Más de 60 veteranos de Malvinas, llegados desde distintos puntos del país, fueron homenajeados por su valor y compromiso con la patria.

Durante su discurso, el intendente Fabricio Díaz agradeció a los veteranos por elegir Capilla del Monte para desarrollar sus Juegos Deportivos, destacando la gran convocatoria lograda. Afirmó que “la causa Malvinas es transversal a todas las situaciones y diferencias que podamos tener”.

Luego, Díaz compartió con emoción: “¿Saben lo que se siente estar izando la bandera y cantando Aurora junto a estos héroes, a estos muchachos, a los chicos de la guerra que hoy son nuestros veteranos? Son un motivo de orgullo nacional”.

El mandatario recordó que, meses atrás, los veteranos locales le propusieron realizar en Capilla del Monte sus Olimpíadas Nacionales, iniciativa que el municipio acompañó desde su organización. “Nos llena de orgullo que estén acá. Gracias por acompañarnos en el cumpleaños de Capilla del Monte. ¡Que viva la patria, que vivan nuestros veteranos; honor y gloria para los héroes de Malvinas!”, expresó en el cierre.

Durante el acto, los Veteranos de Capilla del Monte entregaron un gallardete alegórico a la gesta de Malvinas al director de la Banda Musical de Valle Hermoso.

Del acto y el posterior desfile participaron el equipo ejecutivo municipal, intendentes y jefes comunales de la región, ediles del Concejo Deliberante, agrupaciones de veteranos de distintas provincias, las bandas del Servicio Penitenciario y de Valle Hermoso, además de instituciones educativas, asociaciones civiles, agrupaciones gauchas y fuerzas de seguridad.

Numerosos vecinos y vecinas acompañaron la jornada, que combinó celebración, memoria y orgullo nacional en un nuevo aniversario de la localidad.

Actividades culturales

En la víspera, el municipio y la Agrupación de Veteranos de Malvinas organizaron el conversatorio y presentación del libro “Diario de Malvinas, 77 días entre el miedo y el valor”, escrito por el veterano Jorge Alberto Racca, en el marco de las celebraciones por los 440 años del Origen Poblacional de Capilla del Monte.