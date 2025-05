Emilio Iosa: “La oposición en Villa Carlos Paz está atrapada en un laberinto autorreferencial”

El exdirector de la Cuenca del San Roque y actual director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología analiza su salida del ente ambiental, el rol de la oposición, su alejamiento de Carlos Paz Despierta y la elección de la Defensoría del Pueblo. “Yo tengo vocación de unidad, de construcción y de honestidad política”, afirma.

En una entrevista con VillaNos Radio, Emilio Iosa comenzó describiendo su nuevo puesto como director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Producción de la provincia: “Cuando empecé a conocer y a ver lo que implicaba el cargo sentí como que el saco me quedaba perfecto. Esto de generar vínculos entre el sector productivo y el sector científico, es algo no solamente gratificante sino estratégico para el desarrollo de cada rincón de la provincia. Es algo que me entusiasma muchísimo todos los días”.

A su juicio, esa función resulta clave para transferir conocimientos y soluciones hacia industrias y gobiernos locales.

Por otra parte, al recordar su salida de la Dirección de la Cuenca del San Roque —que dejó en diciembre de 2024—, Iosa confesó que la decisión de apartarlo al principio “me dolió”, aunque inmediatamente defendió el trasfondo político de aquel relevo: “Creo que necesitábamos, y lo digo así porque también soy ciudadano de Carlos Paz, un acuerdo que termine con una situación de dificultad política para poder trabajar en el embalse y en otros temas. Creo que el gobernador tomó la decisión correcta. Me parece que es mucho más importante una ciudad que una persona y mucho más importante un proyecto político que un proyecto individual”. Además, subrayó que su salida se hizo “con altura, con respeto; se valoró el trabajo”, ya que le permitió incorporarse a su cargo actual sin quedar “en mi casa”.

En relación con los proyectos que dejó en marcha, Iosa valoró el impacto positivo de su gestión: “Para mí fue muy positivo. Una de las cosas que más valoro es haber podido dejar proyectos funcionando y que esos proyectos hoy sean valorados por la Justicia, sean valorados por el gobierno y que puedan seguir en manos de otras personas que también son idóneas y que realmente lo están llevando adelante desde la Dirección de Cuencas, en el Ministerio de Ambiente que dirige Victoria Flores, con absoluta responsabilidad”.

Con respecto al reciente fallo judicial a favor del amparo presentado por Fundeps, destacó que marca “un antes y un después para lo que es el saneamiento del San Roque, y creo también que para el saneamiento de los otros embalses”. No obstante, advirtió sobre la necesidad de acompañar ese logro con acción concreta: “Creo que lo que sí me parece que es sumamente importante también es entender los tiempos y los contextos. Hay un tiempo para luchar, para la queja, para la denuncia, para lo que implica visibilizar ciertas cosas, y cuando se logra la política pública, y se logra poner en agenda política, tanto a nivel municipal como provincial y nacional, la cuestión del saneamiento, o alguna otra cuestión ambiental, me parece que hay que acompañar con trabajo y con gestión”.

Críticas al debate ambiental y la fractura de Carlos Paz Despierta

Respecto a la polémica por la Cuarta Etapa del Plan de Desarrollo Ambiental que afecta al humedal El Pantanillo y evidenció la fractura en Carlos Paz Despierta, Iosa sostuvo que “las discusiones ambientales, primero que nada, las da una parte bastante pequeña de la población, y en general tienen un sesgo que de alguna manera deja de lado a actores importantes, sobre todo las personas que viven en los lugares, y a los que tienen intereses económicos sobre el territorio”. Aclaró que, como funcionario, incluso “denuncié a Policía Ambiental un basural que estaba ahí” y recordó que muchas obras se realizaron impactando el humedal en diferentes etapas.

Sobre la actuación del concejal Fernando Revello, subrayó que “su posición fue la más honesta. Creo que incluso me animo a decir que desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente fue la posición más contundente, porque básicamente esconderse detrás de un voto negativo para la tribuna que no implicaba ningún tipo de negociación para poder achicar el daño era, por supuesto, lo más fácil. Creo que el voto de Fernando, lejos de ser un voto antiecológico, ha sido un voto responsable con el ambiente”.

Su rol en el gobierno provincial y el alejamiento de Carlos Paz Despierta

En el plano político, Iosa admitió que su decisión de integrarse al gobierno de Martín Llaryora “me pasó factura” internamente, pero defendió su coherencia: “La política pasa factura siempre. Si te movés para un costado te pasan factura, si te movés para el otro costado, te pasan factura, si no te movés, te pasan factura. Quienes hacemos política tenemos que también tener claridad respecto de que no se puede dejar contento a todo el mundo”. Con todo, enfatizó que “participar de un gobierno como el de Martín Llaryora hoy, y participar del modo que me están permitiendo participar, es realmente lo mejor que me ha podido pasar en política, porque estoy al servicio de una provincia que necesita de gente comprometida, más allá de los partidos políticos”.

Acerca de su desafiliación de Carlos Paz Despierta, expresó que no resultó traumática: “No. Yo doy vuelta a la página de mi vida en muchos aspectos como doy vuelta a la página de un libro, con la misma naturalidad. Me parece que Carlos Paz Despierta no solamente me estaba limitando a mí, sino que también estaba limitando el pensamiento de muchísima gente”. Y añadió: “Creo que cuando un sello político se pone por encima de las ideas, se convierte en un problema. Yo, si hay algo que creo que haber hecho con contundencia y con total libertad, es decirles: ‘acá tienen el sello, úsenlo como ustedes creen conveniente. Yo estoy para unir, para construir y para seguir trabajando por Córdoba y por mi ciudad, no dependo de un sello para hacer eso’”.

La Defensoría del Pueblo y el laberinto de la oposición

En cuanto a su relación con el concejal Daniel Ribetti, aclaró: “Yo no he tenido declaraciones en contra del concejal Ribetti, ni las tendré. Yo lo valoro mucho, como persona y como dirigente político. No reniego del pasado. Creo que para él tener a Carlos Paz Despierta en sus manos y poder demostrar en esta elección de la Defensoría del Pueblo qué caudal electoral tienen es muy importante”.

Al abordar la elección de la Defensoría, fue concluyente: “Es una elección obligatoria, lo cual es, a mi modo de ver, absolutamente triste para la ciudad. O sea, una ciudad que no eligió tener una institución con una elección obligatoria que cuesta 100 millones de pesos y luego 500 millones de pesos anuales el mantenimiento de esta institución que los carlospacenses hemos visto que lejos está de resolverle los problemas a alguien”. Por ello, indicó que “tenemos que rediscutir la existencia misma de la Defensoría del Pueblo” y comprometió a la oposición a asumir “una gran autocrítica”.

Finalmente, al trazar un diagnóstico sobre el arco opositor local, concluyó: “Insisto, creo que la oposición de Villa Carlos Paz está perdida en un laberinto autorreferencial. Deberíamos estar pensando en ser una alternativa política y las alternativas necesitan justamente ideas, debates y construcciones que nada tienen que ver con los sellos, ni con quién tiene más o menos recorrido. Creo que en Carlos Paz necesitamos una autocrítica fuerte, una vuelta de rosca para salir del laberinto y poder dejar atrás algunas mañas que, evidentemente, hace ya 16 y para 20 años que nos mantienen fuera de la toma de decisiones.

Yo tengo vocación de unidad, tengo vocación de construcción, tengo vocación de honestidad política”. Y remató que, mientras tanto, él sigue “en los barrios, escuchando, aprendiendo de la gente que no sigue la política partidaria, que está en la problemática real de todos los días”.