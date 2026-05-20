Boca empató con Cruzeiro en la Bombonera y quedó al límite en la Libertadores

El Xeneize igualó 1-1 este martes por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores y deberá jugarse la clasificación en la última jornada. Miguel Merentiel abrió el marcador, Fagner empató para la visita y el cierre quedó marcado por la polémica: Boca reclamó penal por una mano de Lucas Romero que no fue sancionada.

Boca empató 1-1 con Cruzeiro en la Bombonera, por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores, y dejó pasar una chance clave para acomodarse mejor rumbo a los octavos de final. El resultado mantuvo con vida al Xeneize, pero también lo dejó obligado a definir su clasificación en la última jornada, en un grupo que sigue muy apretado.

El local golpeó primero a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Leandro Paredes ejecutó un tiro libre preciso y Miguel Merentiel empujó la pelota para el 1-0. Cruzeiro reaccionó en el complemento y llegó al empate a los 9 minutos, con una aparición de Fagner tras un centro desde la izquierda. Más tarde, Gerson fue expulsado en la visita por una dura infracción sobre Paredes, luego de la revisión del VAR.

En el desarrollo general, Boca fue más claro en el arranque y generó situaciones para ampliar, pero no logró sostener ese dominio durante todo el partido. Cruzeiro creció en el segundo tiempo, encontró el empate y después resistió con uno menos, apoyado en varias intervenciones de Otávio. El Xeneize volvió a empujar en el cierre, aunque sin la precisión necesaria para quedarse con una victoria que necesitaba.

El final concentró toda la bronca. Primero, a Boca le anularon por VAR un gol de Merentiel por una mano previa de Milton Delgado. Y en la última jugada, todo el banco y los jugadores reclamaron penal por una mano de Lucas Romero dentro del área, pero Jesús Valenzuela no sancionó la infracción ni fue a revisar la acción en el monitor. La decisión encendió la polémica y dejó el arbitraje en el centro de la escena.

Con este empate, Cruzeiro quedó con 8 puntos y Boca llegó a 7, mientras que Universidad Católica también suma 7 pero con un partido menos. La definición será directa para el Xeneize: en la última fecha recibirá a Universidad Católica el jueves 28 a las 21.30 en la Bombonera. Ese mismo día y a la misma hora, Cruzeiro recibirá a Barcelona en el Mineirão.