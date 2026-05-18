Argentina volvió a latir con el mejor pádel del mundo: títulos, récord de asistencia y una edición inolvidable

El Buenos Aires Premier Padel P1 2026 cerró una edición histórica en el estadio Mary Terán de Weiss, con títulos para Alejandro Galán y Federico Chingotto en el cuadro masculino, y para Paula Josemaría y Bea González en el femenino. El torneo también batió su propia marca de asistencia, con 16.920 espectadores en la jornada de semifinales.

El Buenos Aires Premier Padel P1 2026 bajó el telón con una combinación difícil de mejorar: finales de alto nivel, consagraciones de las parejas más fuertes del momento y un nuevo récord mundial de público en Parque Roca.

En el cuadro masculino, Alejandro Galán y Federico Chingotto volvieron a imponerse sobre Arturo Coello y Agustín Tapia, esta vez con un contundente 6-2 y 6-1, para quedarse con el título en el estadio Mary Terán de Weiss.

La dupla hispano-argentina ratificó así el gran presente que atraviesa en el circuito. Con esta conquista sumó su quinto título en ocho torneos durante la temporada y alcanzó además su tercera victoria consecutiva ante los actuales números uno del mundo, en un duelo que ya se transformó en el gran clásico del pádel internacional.

El dato refuerza todavía más el momento de “Chingalán”, que se mantiene al frente de la FIP Race 2026 antes del primer Major del año. En Buenos Aires, además, completaron una semana impecable: se llevaron el torneo sin ceder un solo set.

Josemaría y Bea, una racha histórica

En la rama femenina, Paula Josemaría y Bea González también dejaron su huella al derrotar a Gemma Triay y Delfi Brea, las número uno, y conquistar así su quinto título consecutivo.

La marca no es una más: se convirtieron en la primera pareja femenina en lograr cinco títulos seguidos en Premier Padel, consolidándose como la dupla más en forma del año.

Para Paula Josemaría, además, el vínculo con Argentina sigue siendo perfecto. Ganó las tres veces que disputó torneos de Premier Padel en el país: Mar del Plata P1 2024, Buenos Aires P1 2025 y ahora Buenos Aires P1 2026.

La final femenina tenía también un valor especial dentro de la temporada, ya que enfrentaba a las dos mejores parejas de la Race 2026. Con este triunfo, Paula y Bea defendieron con éxito el liderazgo antes del Italy Major 2026.

Un torneo que volvió a hacer historia

Más allá de los resultados deportivos, la edición 2026 del torneo dejó otro dato impactante: 16.920 espectadores colmaron la pista central del Mary Terán de Weiss durante la jornada de semifinales, estableciendo un nuevo récord mundial de asistencia para el pádel.

De esa manera, Buenos Aires superó su propia marca del año pasado y volvió a confirmar el fenómeno que representa este deporte en Argentina, con un marco de público imponente y una atmósfera que terminó de convertir al torneo en una fiesta.

El balance final dejó, así, una edición inolvidable del Buenos Aires Premier Padel P1: campeones en gran nivel, finales de jerarquía y una respuesta popular que volvió a ubicar al país en el centro de la escena mundial del pádel.