El Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de los ATN

La Cámara Alta logró los dos tercios necesarios y el proyecto vuelve a Diputados; es el tercer revés legislativo consecutivo para el Gobierno en una semana crítica.

El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece un reparto automático y diario de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos destinados a asistir a las provincias ante emergencias y desequilibrios financieros.

Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, la oposición alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la norma, que había sido impulsada por todos los gobernadores del país y que busca garantizar una distribución más equitativa y previsible de los recursos nacionales.

Una nueva derrota parlamentaria para el Gobierno

Este nuevo traspié se suma a las derrotas sufridas el miércoles en la Cámara de Diputados, donde se rechazaron los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan y a la Ley de Financiamiento Universitario, también con mayorías calificadas.

El proyecto de los ATN había sido aprobado originalmente en Diputados con 143 votos afirmativos, aunque entonces no alcanzó los dos tercios requeridos para insistir con la norma tras el veto presidencial.

Ahora, con el rechazo en el Senado, la iniciativa vuelve a la Cámara Baja, que deberá votar nuevamente para determinar si queda promulgada pese a la objeción del Poder Ejecutivo.