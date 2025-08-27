El Rally de Autos Antiguos vuelve a La Cumbre en septiembre

La tradicional competencia de autos antiguos recorrerá distintas localidades de Punilla y tendrá como punto final la Secretaría de Turismo de La Cumbre.

La Municipalidad de La Cumbre, junto a la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos, anunció el regreso del Rally de Autos Antiguos, que se desarrollará los días 13 y 14 de septiembre en el marco del 39° Rally Centro de la República – circuito Alturas de Punilla.

El recorrido incluirá las localidades de La Cumbre, San Esteban y Los Cocos, en tres vueltas que culminarán frente a la Secretaría de Turismo de La Cumbre, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de la llegada de los vehículos históricos.

El municipio invitó a la comunidad a participar de esta experiencia única en el corazón de las sierras, que combina tradición automovilística, turismo y paisaje.

Las inscripciones se realizan al teléfono 3516 32-2686.