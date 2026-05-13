El Pirata volvió a golpear, superó a Unión y se metió en semifinales

El Pirata venció 2-0 este martes a Unión por los cuartos de final del Torneo Apertura, confirmó su gran momento tras el clásico y se convirtió en el primer semifinalista del campeonato. Los goles llegaron en el segundo tiempo, con Adrián Sánchez y Ramiro Hernández.

Belgrano derrotó 2-0 a Unión en el Julio César Villagra y dio otro paso fuerte en los playoffs de la Liga Profesional. El equipo de Ricardo Zielinski hizo pesar la localía, sostuvo el cero en los momentos más incómodos y terminó resolviendo el cruce en el complemento para seguir en carrera.

El partido tuvo un primer tiempo abierto y con situaciones para los dos. Unión contó con aproximaciones peligrosas y exigió en más de una ocasión, pero Belgrano respondió y encontró la diferencia a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Adrián Sánchez abrió el marcador. Ya en el cierre, Ramiro Hernández selló el 2-0 definitivo para desatar el festejo en Alberdi.

En el desarrollo general, el Pirata mostró solidez y fue creciendo con el correr de los minutos. No la tuvo sencilla en la primera parte, pero después del gol jugó con más tranquilidad, manejó mejor los espacios y terminó justificando la victoria ante un rival que no logró sostener el ritmo ni la presión del comienzo.

Con este triunfo, Belgrano avanzó a las semifinales del Torneo Apertura y ratificó su levantada en el tramo decisivo del semestre. Unión, en cambio, quedó eliminado y cerró su participación en el certamen.

En la próxima instancia, Belgrano enfrentará al ganador de Argentinos Juniors y Huracán. La programación de la semifinal todavía no estaba confirmada, aunque la organización prevé esa fase para el próximo fin de semana.