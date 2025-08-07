El peronismo de Punilla se alinea con Llaryora y ya piensa en octubre

En Huerta Grande se reunió el Consejo Departamental del PJ de Punilla, con fuerte presencia territorial y apoyo a la gestión del gobernador cordobés.

El Consejo Departamental del Partido Justicialista de Punilla se reunió en la localidad de Huerta Grande con la participación de su presidenta, Mariana Caserio, y todos los intendentes y jefes comunales justicialistas del departamento.

Estuvieron presentes Raúl Cardinalli (Cosquín), Mario Sariago (Parque Siquiman), Pablo Alicio (La Cumbre), Ariel Moyano (San Antonio de Arredondo), Fabricio Díaz (Capilla del Monte), Juan Guevara (San Esteban), Fabián Flores (Mayu Sumaj), Ana Gaitán (Cuesta Blanca), Omar De Giovanni (Villa Santa Cruz del Lago), Carla Bruno (Cabalango), Jorge Bustamante (San Roque), Miguel Moreno (Casa Grande), Maricel Sánchez (Charbonier) y Miguel Maldonado, vicepresidente del PJ Punilla. Todos fueron recibidos por Marcelo Rodríguez, presidente del PJ de Huerta Grande.

El encuentro sirvió para reafirmar la unidad del peronismo en Punilla, con una marcada articulación entre el partido y los gobiernos locales. También participaron dirigentes de distintas localidades del departamento.

Durante la jornada, se expresó un respaldo conjunto a la gestión del gobernador Martín Llaryora y se comenzaron a delinear estrategias con vistas al próximo turno electoral de octubre.

Desde la organización señalaron que la reunión dejó en claro que “el peronismo de Punilla está unido, activo y comprometido con los desafíos de este tiempo, en defensa de los intereses del pueblo cordobés”.