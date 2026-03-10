El municipio de Capilla del Monte apuesta por la infraestrucura en edificios educativos: nueva obra en el Ipem 279

El intendente Santiago Arenas recorrió el establecimiento junto a la directora Liliana Kurtz y supervisó la culminación de una intervención que incorporó un baño adaptado y mejoró las condiciones de accesibilidad e higiene.

La Municipalidad de Capilla del Monte informó la finalización de una obra de infraestructura en el IPEM 279, donde quedaron habilitados nuevos sanitarios para el uso diario de estudiantes y personal de la institución.

La recorrida fue encabezada por el intendente Santiago Arenas, quien visitó el establecimiento junto a la directora Liliana Kurtz para supervisar la culminación de los trabajos, que habían sido esperados por la comunidad educativa.

Según se indicó, la intervención incluyó la construcción de nuevos baños y la incorporación de un sanitario adaptado para personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de accesibilidad e higiene dentro del edificio escolar.

Desde el municipio señalaron que se trataba de una obra que había quedado inconclusa por demoras administrativas al inicio de la actual gestión. La situación pudo resolverse durante el año pasado a partir de aportes del Gobierno provincial, lo que permitió ejecutar las tareas necesarias para poner las instalaciones en funcionamiento.

Durante la visita, Arenas remarcó la importancia de una intervención que impacta de manera directa en la vida cotidiana de estudiantes y trabajadores de la escuela. Por su parte, Kurtz valoró la posibilidad de contar con espacios adecuados para quienes asisten y se desempeñan diariamente en el establecimiento.