El Mamógrafo Móvil llega a Tanti para realizar estudios gratuitos de detección temprana

Del 20 al 24 de octubre, las vecinas mayores de 40 años podrán acceder a mamografías preventivas con turno previo en la Dirección de Políticas Sociales.

La Municipalidad de Tanti informó que entre el 20 y el 24 de octubre estará disponible en la localidad el Mamógrafo Móvil, una iniciativa que busca facilitar el acceso a estudios de detección temprana del cáncer de mama.

Los turnos pueden solicitarse en la Dirección de Políticas Sociales, ubicada en calle Puerto Argentino esquina Tierra del Fuego, o bien por WhatsApp al 3541 576207, de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas.

El servicio está destinado a mujeres mayores de 40 años que no se hayan realizado una mamografía en los últimos 12 meses, y que no estén embarazadas, amamantando ni en tratamiento oncológico.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas acciones en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, promoviendo la prevención y el control médico periódico como herramientas fundamentales para el cuidado de la salud.

“Prevenir es la clave”, señalaron desde el área de Políticas Sociales, invitando a todas las vecinas a aprovechar esta oportunidad gratuita y accesible.