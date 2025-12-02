El intendente de Villa Santa Cruz del Lago evoluciona favorablemente tras sufrir un ACV isquémico

Omar De Giovanni, fue internado el pasado viernes por un episodio de ACV isquémico y, tras una evolución favorable, pasó de terapia intensiva a sala común.

La Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago informó que el intendente Omar De Giovanni sufrió el pasado viernes un episodio de ACV isquémico, motivo por el cual debió ser internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

De acuerdo al comunicado oficial, gracias a la rápida atención médica y a una evolución favorable en su estado de salud, en el día de la fecha el mandatario fue trasladado a sala común, donde continuará con los cuidados y controles correspondientes.

Desde el Ejecutivo municipal expresaron su agradecimiento a los equipos de salud del Hospital Domingo Funes por el profesionalismo y la dedicación brindada durante la atención.

Las autoridades señalaron además que se mantendrá informada a la comunidad ante cualquier novedad relevante sobre la evolución del estado de salud del intendente.