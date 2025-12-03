El Festival del Pan Casero de Mayu Sumaj ya tiene fecha para su 27ª edición

La tradicional fiesta de Mayu Sumaj se realizará los días 10 y 11 de enero de 2026 en el predio Carlos Capdevila, sobre la ruta 14, con espectáculos, gastronomía típica y un homenaje al pan como símbolo de identidad local.

La Comisión Organizadora del 27° Festival del Pan Casero de Mayu Sumaj confirmó que la edición 2026 de la fiesta será los días 10 y 11 de enero, nuevamente en el predio Carlos Capdevila, ubicado a la vera de la ruta 14.

Como antesala de la celebración, este jueves a las 10 se realizará la presentación oficial del festival en la sede de Día y Noche Producciones, en avenida Pablo Richieri 3441, en la ciudad de Córdoba capital, donde se brindarán detalles de la organización y de la nueva edición.

El Festival del Pan Casero se consolidó como una de las fiestas más representativas del verano en Punilla, rescatando el valor simbólico de un producto que forma parte de la historia de Mayu Sumaj. En los orígenes de la localidad, muchas familias elaboraban pan en sus casas como medio de sustento y de progreso social, una tradición que la fiesta mantiene viva cada año.

Además de los espectáculos musicales —cuya grilla artística se dará a conocer este jueves— el festival ofrece un predio techado con comida típica, stands de artesanos y emprendedores y distintos espacios para compartir en familia. De este modo, la fiesta combina entretenimiento, producción local y homenaje a las tradiciones nacionales, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y turistas durante la temporada de verano.