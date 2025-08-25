“El deporte es contención”: Paredes inauguró el playón en barrio Los Chañares

El intendente Emiliano Paredes encabezó la apertura del espacio ubicado en la Plaza Agustín Fernández, pensado como lugar de encuentro y recreación para la comunidad.

La Municipalidad de Tanti inauguró oficialmente el pasado jueves el nuevo playón deportivo de barrio Los Chañares, emplazado en la Plaza Agustín Fernández, sobre calle Copina, camino a Cabalango.

El espacio fue diseñado como un lugar de encuentro, deporte y recreación para toda la comunidad, con el propósito de fortalecer la vida social y promover la actividad física en un entorno accesible para los vecinos.

Durante el acto, el intendente Emiliano Paredes resaltó la importancia de esta obra y dejó un mensaje enfocado en el valor del deporte como herramienta social:

“Sabemos que para muchos el Estado no debe existir, pero acá hay un Tanti con un Estado presente. Pues nosotros sí creemos que el deporte es contención. Creemos que el deporte es el trabajo en equipo, que genera disciplina y compañerismo. Esto no lo hace una persona, lo hace el pueblo que quiere crecer”. afirmó.

El jefe comunal recordó además la perseverancia de las jugadoras locales que, años atrás, practicaban en una cancha de tierra con escasa iluminación, y que hoy ven concretado el sueño de contar con un espacio deportivo digno.

La inauguración fue celebrada como un logro colectivo, fruto del esfuerzo compartido entre vecinos, dirigentes y la gestión municipal.