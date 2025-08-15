Educación y lectura: Valle Hermoso conforma su Biblioteca Itinerante

El proyecto se desarrolla junto a la Escuela Capitán Juan de Zevallos y con el acompañamiento del Plan Provincial de Lectura.

La Municipalidad de Valle Hermoso, en conjunto con la Escuela Capitán Juan de Zevallos, avanza en la conformación de la Biblioteca Itinerante de la localidad. En el marco de una capacitación gratuita para docentes de la zona, se recibió un stand proporcionado por la Provincia que será destinado a este proyecto cultural.

En el acto estuvo presente el intendente Daniel Spadoni, acompañado por Claudia Maine, subsecretaria de Fortalecimiento Institucional del Gobierno de Córdoba, quien puso a disposición las herramientas que brinda el Plan Provincial de Lectura para fortalecer el acceso a los libros y fomentar el hábito lector en la comunidad.